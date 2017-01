Den hausinternen Marmelade-Wettbewerb konnte das Jugend- und Familiengästehaus (JUFA) Waldviertel mit Sitz in Raabs für sich entscheiden.

Die JUFA-Gruppe startete 1991 mit drei Jugendherbergen, mittlerweile sind 56 Hotels in den Ländern Österreich, Deutschland, Ungarn und Liechtenstein bei der Kette dabei. Bei aller Professionalisierung, die im Laufe der Jahre Einzug hielt, gibt es auch Bereiche, die seit 25 Jahren unverändert sind – wie zum Beispiel der, der Marmeladen.

"Bei uns ist sie aus Handarbeit"

„Bis heute bekommen wir von Gästen immer wieder positive Reaktionen auf die selbst gemachten Marmeladen. Daher haben wir in all den Jahren immer daran festgehalten. In den meisten anderen Hotels ist die Marmelade von industriellen Produzenten, bei uns ist sie aus Handarbeit“, erklärt JUFA-Vorstand Gerhard Wendl.

Jedes JUFA Hotel bietet seinen Gästen hausgemachte Marmeladen in drei Geschmacksrichtungen. In Raabs konnte Küchenchef Rudi Wessely mit seiner Heidelbeer-Marmelade die Jury des „JUFA Jam Contest“ überzeugen.

„Das zeigt auch die Qualität, die bei uns geboten wird. Wir hatten mit unseren 55 Schwesterhäusern eine starke Konkurrenz“, freute sich JUFA Waldviertel Hoteldirektor Johann Mayer aus Raabs. Besonders betont er auch, dass Küchenchef Wessely schon seit 2009 im Team ist. Weitere Preisträgerhotels der JUFA-Gruppe waren: Altenmarkt (Himbeere-Kirsche), Maria Lankowitz (Himbeere) und Graz (Erdbeere-Minze).