Nach über 30 Jahren Tätigkeit in der Kommunalpolitik tritt Bürgermeister Ernst Herynek zurück. Sein Nachfolger wird am 19. Februar gewählt. Auch der geschäftsführende Gemeinderat Eduard Fanter hat seinen Rücktritt bekannt gegeben.

„Ich habe schon seit Längerem die Absicht gehabt, das Amt des Bürgermeisters zurückzulegen. Das habe ich nun auch getan“, erklärte Herynek in einem Telefonat mit der NÖN Waidhofen.

Ernst Herynek, Landwirt aus Obergrünbach, wurde am 13. April 1980 in den Gemeinderat der Marktgemeinde Karlstein gewählt, am 2. Mai 1985 wurde er geschäftsführender Gemeinderat. Am 11. August 1994 übernahm er das Amt des Vizebürgermeisters und schließlich wurde er am 22. Mai 2005 zum Bürgermeister gewählt.

Mandfred Damberger wird nicht der Nachfolger sein

Eduard Fanter wurde am 11. April 1990 in den Gemeinderat gewählt und ist seit dem 17. April 1995 geschäftsführender Gemeinderat.

Eines steht zum derzeitigen Zeitpunkt bereits fest: Vizebürgermeister Manfred Damberger, der mit Ernst Herynek seit der Gemeinderatswahl 2010 ein Team bildet, wird nicht der Nachfolger werden.

Die ÖVP wird wahrscheinlich an diesem Donnerstag endgültig festlegen, wen sie als Kandidat für das Bürgermeister-Amt vorschlagen wird. Wie es derzeit aussieht, dürfte vermutlich Siegfried Walch aus Göpfritzschlag Bürgermeister werden, der bereits jetzt als geschäftsführender Gemeinderat tätig ist.

Da Ernst Herynek und Eduard Fanter auch ihre Gemeinderatsmandate zurücklegen werden, werden von Vizebürgermeister Manfred Damberger auch zwei neue Gemeinderäte der ÖVP vor der Bürgermeister-Wahl am 19. Februar angelobt werden müssen.