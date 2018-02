Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger leitet seit dem Rücktritt von Obmann Karl Wanko im Moment als Obmannstellvertreter den Verein „Freunde der Heilkräuter“.

Bei Wahlvorschlag auf „menschlichen Fundus“ bauen

Wanko hatte anlässlich seiner Präsentation der neuen Weidinger-Biographie anlässlich des 100. Geburtstages von Hermann-Josef Weidinger am 16. Jänner im Stift Geras auch angekündigt, dass er damit auch die Funktion des Obmannes aufgeben werde. Benedikt Felsinger, schon seit mehreren Jahren Obmann-Stellvertreter des Vereins, führt daher seit diesem Zeitpunkt den Verein.

Die Generalversammlung, bei der dann ein neuer Obmann gewählt werden soll, wurde bereits terminisiert. Sie wird am 23. Juni in Karlstein im Kräuterpfarrerzentrum stattfinden. „Selbstverständlich wird zur Generalversammlung ein Wahlvorschlag vorhanden sein. Diesen wollen wir in den nächsten Monaten ausarbeiten“, stellt Kräuterpfarrer Benedikt klar.

Dabei will er auch auf den „menschlichen Fundus“ bauen, der im Verein ja vorhanden ist. „Das werden jene Personen sein, die gewillt sind, mit dem Verein in die Zukunft zu gehen, aber auch eine Verjüngung des Vorstandes ist ein wesentliches Thema“, meint der Kräuterpfarrer.

Mediale Präsenz soll Menschen in die Region bringen

Obwohl der Verein viele ältere Mitglieder hat, ist der Rückgang nicht allzu dramatisch. Überhaupt deshalb, weil jährlich auch rund 500 neue Mitglieder gewonnen werden können.

„Auch wenn Vereinszugehörigkeit derzeit bei vielen Menschen nicht ganz oben steht, ist es wichtig, dass wir neue Mitglieder gewinnen“, meint Benedikt Felsinger. Er will den Verein nämlich zu einer Bewegung machen, die sich nicht nur um Heilkräuter kümmert, sondern auch den Schöpfungsbezug herstellt und eine gesunde Umwelt und ein gesundes Leben in den Vordergrund stellt. „Das war auch schon eines der Grundanliegen meines Vorgängers Hermann-Josef Weidinger“, stellt Benedikt Felsinger fest.

Der Heilkräuterverein und die Person des Kräuterpfarrers sollen ein guter Bestandteil der gesamten Region sein, vom Waldviertler Wohlviertel bis zur Nationalparkregion. Felsinger hält es für eine wichtige Aufgabe, auch in der Region mitzuarbeiten.

Die mediale Präsenz des Kräuterpfarrers soll helfen, Menschen in die Region zu bringen. Die Menschen sollten die Arbeit des Vereins schätzen, der Verein den Menschen helfen, gesund zu leben. Immerhin sieht Felsinger den Kräuterverein maßgeblich an der Entwicklung des Waldviertels als Gesundheitsregion beteiligt.