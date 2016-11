Rund 4.300 Euro kostet ein moderner höhenverstellbarer Werktisch, wie er für die Uhrmacherausbildung an der Fachschule für Uhrentechnik und der Berufsschule für Uhrmacher in Karlstein benötigt wird.

Ohne Spenden von außen sei dies für die Schule nicht finanzierbar, betonte Direktor Wolfgang Hörmann am vergangenen Mittwoch bei der offiziellen Übergabe gespendeter Werkstische an die Fachschule. „Schule braucht Unterstützung. Mit Ihrer Spende gelingt der Beweis, dass Sie die Wichtigkeit erkennen, uns zu unterstützen, wenn der Bund sich ein wenig zurückzieht“, wandte sich Hörmann an die Vertreter von Landesregierung, Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer im Publikum.

"Wir hauchen defekten Uhren wieder neues Leben ein"

Die niederösterreichische Landesinnung der Kunsthandwerke war, wie Landesinnungemeister Johann Figl erwähnte, in die Bresche gesprungen und hatte in den vergangenen sieben Jahren rund 100.000 Euro für Karlstein aufgetrieben - von der Landesregierung, der Arbeiterkammer, dem Unterrichtsministerium, dem Landesschulrat und zum größten Teil von Sponsoren aus der Wirtschaft und von der Wirtschaftskammer.

„Uhrmacher ist ein ‚green job‘, wir hauchen defekten Uhren wieder neues Leben ein. Um dieses Handwerk zu erlernen, brauchen wir moderne, höhenverstellbare Werktische“, betonte Figl, der selbst gelernter Uhrmacher ist und seinen Beruf als den „schönsten der Welt“ bezeichnete.

„Karlstein ist ein wunderbarer Ort, wo Persönlichkeiten ausgebildet werden, die das Waldviertel nach vorne bringen können, aber auch international Karriere machen können“, hob Landeshauptmann-Stellvertreterin Johanna Mikl-Leitner, die zur Übergabe gekommen war, in ihrer Ansprache hervor. Sie freue sich, von Seiten des Landes einige der benötigten Werktische zur Verfügung stellen zu können. Denn eine Ausbildung in einem technischen Beruf sei eine gute Investition in die berufliche Zukunft. „Jeder, der hier zur Schule geht, wird gebraucht“, meinte Mikl-Leitner.

Nachdem sie außerdem gestanden hatte, heute keine Armbanduhr zu tragen, hatte Hörmann eine kleine Überraschung für sie parat - eine Standuhr mit dem Logo der Schule als Erinnerung.