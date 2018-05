Schneller als geplant und etwas günstiger als veranschlagt wurde die Sanierung des Schülerwohnheims für die HTL abgeschlossen.

Am Freitag wurde der Abschluss der Arbeiten offiziell gefeiert. Das Projekt wurde vom Karlsteiner Architekten Franz Friedreich geplant und durch die gemeinnützige Bau- und Siedlungsgenossenschaft Waldviertel (WAV) umgesetzt. Die Sanierung, die unter laufendem Vollbetrieb des Wohnheims erfolgte, war eine Herausforderung.

Es galt, enge Zeitpläne einzuhalten, damit die störendsten Arbeiten in den Ferien erfolgen konnten. „Die Ausgangslage waren zwei Bauteile, einer aus den 1960ern und einer aus den 1980ern, die beide stark sanierungsbedürftig waren“, fasste Franz Friedreich zusammen.

Zu Spitzenzeiten bis zu 60 Leute auf Baustelle

Die Zimmer entsprachen nicht mehr dem heute üblichen Standard, Duschen und WC-Anlagen gab es nur etagenweise. Im Mai 2018 starteten die Arbeiten. „Der erste große Abschnitt waren die Küche und der Speisesaal, die über den Sommer neu errichtet wurden und pünktlich zu Schulbeginn fertig waren. Der Altbau wurde ab Februar 2017 saniert, darauf folgte der Neubauteil in drei Abschnitten“, erklärte Friedreich.

Ursprünglich hätte der Neubauteil in vier Abschnitten saniert werden sollen, doch eine Verzögerung wegen des schlechten Zustands der Decke über dem Speisesaal machte eine Planänderung nötig, um den Verzug aufholen zu können.

Der Trakt zur Sieghartserstraße erhielt ein Geschoß aufgesetzt. Das Dach des Altbaus musste nach dem Unwetter im Juli 2016 mit Hagel und Tornado ungeplant erneuert werden. „Der Mensch denkt, Gott lenkt“, meinte Friedreich dazu, denn ohne den Hagelschaden wäre das Dach nicht erneuert worden. Da auch während des laufenden Heimbetriebs gearbeitet werden musste, mussten bestimmte Sicherheitsregeln eingehalten werden. „Das funktionierte nur, weil die Führung des Heimbetriebs und das ganze Team mitspielten“, hob Friedreich hervor.

20 bis 25 Handwerker waren täglich auf der Baustelle, in Spitzenzeiten sogar um die 60. Ingo Faseth als Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der HTL Karlstein, der das Schülerheim betreibt, war laut Friedreich ein recht fordernder Bauherr, der sich selbst gerne überall einmischte. „Das kann lästig sein, ermöglichte aber auch rasche Entscheidungen“, meinte Friedreich. Der Obmann des Vereins zur Förderung der HTL Karlstein, Franz Straßberger, lobte das intensive Engagement Faseths während der Sanierung des Schülerheims. „Ich hätte mir ein Projekt dieser Größenordnung alleine nie zugetraut. Ingo Faseth hat in den vergangenen zweieinhalb Jahren viel unentgeltlich geleistet, und ich hoffe, dass er und Bauleiter Ferdinand Straka auf der Baustelle nicht nur Angst und Schrecken bei den Professionisten verbreitet haben“, merkte Straßberger schmunzelnd an.

Projektkosten wurden leicht unterschritten

WAV-Vorstandsdirektor Manfred Damberger ging auf die vermittelnde Funktion der WAV als Baubetreuer ein. „Wir hatten einen Fixpreis zu garantieren, und waren ein Schmiernippel zwischen den Beteiligten“, fasste er zusammen. Dass sich die Bemühungen um eine effiziente Bauausführung auszahlten, zeigte sich bei der Abrechnung der tatsächlichen Kosten. Um rund 6,3 Millionen Euro wurden 5.300 m Nutzfläche revitalisiert, wie Friedreich erwähnte, und ein Endprodukt verwirklicht, dass Neubauwert unter Verwendung alter Substanz hat. Und der geplante Fertigstellungstermin von September 2018 wurde auch deutlich unterschritten.

Bürgermeister Siegfried Walch betonte, dass die HTL und das Schülerwohnheim ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Gemeinde seien, und die Karlsteiner Absolventen von der Wirtschaft gefragt seien.

Landesrat Martin Eichtinger wies auf die gute Konjunkturentwicklung und den damit einhergehenden Fachkräftebedarf hin. Die HTL- und Fachschulausbildung in Karlstein könne geeignete Arbeitskräfte liefern, und auch das Schülerheim sei wichtig, denn: „Mehr als Hälfte der HTL-Schüler wohnt unter der Woche hier.“