Vorarlberger Brauchtum wurde am Wochenende in Karlstein präsentiert.

22 Mitglieder der Erlacher Funkenzunft Hohenems und Anhang reisten aus Vorarlberg an, um am Samstag das Funkenfeuer - genannt „Funke“ - fertig zu bauen. Bereits am Vortag reiste die Gruppe an. Im Feuerwehrhaus konnten sich die „Erlacher Funken“ und die Karlsteiner kennenlernen: Die Gemeinde Karlstein wurde genauso präsentiert, wie der Brauch des Funkenfeuers.

Die Idee dafür hatte Initiatorin Sonja Amann, deren guter Freund der Obmann der Erlacher Funkenzunft Norbert Fenkart ist. Der Funke sprang auf Feuerwehr, Sportverein, Jugendverein und Verschönerungsverein über, die eifrig bei den Vorbereitungen halfen, die vom „1. Karlsteiner Funkenmeister“ Ernst Weber angeleitet wurden.

"Versuchen die Veranstaltung zu toppen“

Nach dem Fackelzug vom Rathausplatz zur Thayawiese moderierte Vizebürgermeister Manfred Damberger. Er dankte den „Erlacher Funken“, dass sie so zahlreich nach Karlstein gekommen waren, um ihr Brauchtum zu präsentieren, obwohl es nicht ganz die richtige Zeit dafür sei. (Anm.: Der Brauch soll das Austreiben des Winters symbolisieren.)

Markus Klien, Stadtrat von Hohenems, dankte den Karlsteinern für die Einladung: „Ich freue mich schon darauf, wenn die Karlsteiner nächstes Jahr zu uns kommen und einen Maibaum aufstellen. Wir werden versuchen, die Veranstaltung zu toppen, das wird sehr schwer“, meinte Klien, der Schokolade aus der heimischen Manufaktur überreichte. Im Gegenzug dankte Bürgermeister Ernst Herynek und überreichte dem Gast eine Goldene Uhr der Uhrmacherheimat Karlstein.

Nach einem Geburtstagsständchen ergriff Funken-Chronist Burghart Häfele das Wort: „Ich bin schlichtweg überwältigt, wie ihr uns hier in Karlstein aufgenommen habt! Vielen Dank dafür.“ Dann wurde der Funke entzündet.