Veränderungen stehen im Vorstand des Vereins „Freunde der Heilkräuter“ bevor.

Bei der Generalversammlung am vergangenen Samstag kündigte Karl Wanko, seit fast 14 Jahren Obmann des Vereins an, mit 16. Jänner 2018, wie geplant zum 100. Geburtstag von Kräuterpfarrer Hermann-Josef Weidinger, sein Amt zurückzulegen, um der jüngeren Generation im Vorstand Platz zu machen. Bis zu den Neuwahlen in der nächsten Generalversammlung am 23. Juni wird sein erster Stellvertreter, der amtierende Kräuterpfarrer Benedikt Felsinger, die Obmannschaft übernehmen.

„Damit im Vorstand wieder neue Gesichter Einzug halten, wollen wir heute ein wenig vorgreifen, und neue Mitglieder in den Vorstand kooptieren“, schlug Wanko in der Generalversammlung vor. Rainer Miksche, dessen Vater Mitarbeiter im Team des Kräuterpfarrerzentrums war, wurde einstimmig in den Vorstand kooptiert. Hans Bauer, Prokurist bei der Firma Test-Fuchs, wird ins erweiterte Team als Kassaprüfer einsteigen und Waltraud Jäger vom ORF Kärtnen in den Vorstand.

"Jüngere Generation will sich weniger binden"

Wanko ging auch auf die Mitgliederzahl-Entwicklung ein, die trotz über 300 neuen Mitgliedern unter die 16.000er Marke (aktuell 15.723) gerutscht ist. „Die jüngere Generation will sich weniger an einen Verein binden, und die älteren, langjährigen Mitglieder sterben uns weg“, fasste Wanko die Ursachen zusammen.

In der Vorschau auf das Jahr 2018 hob er als ersten Höhepunkt die Feier des 100. Geburtstags von Kräuterpfarrer Weidinger, die am 14. Jänner im Stift Geras stattfinden wird, hervor. Dort werden die Neuauflage des Weidinger-Buches „Mensch und Baum“ und die Weidinger-Biografie „Weil ich die Menschen liebe“ von Karl Wanko präsentiert. „Es ist dies mein persönliches Vermächtnis an den Verein“, sagte Wanko.

Zum Schluss wurde noch die österreichische Heilpflanze des Jahres ernannt - die Ringelblume.