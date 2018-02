Unter dem Motto „Schön war die Zeit“ tritt Schlagerlegende Peter Kraus am Freitag, 9. März um 20 Uhr in der Sporthalle auf.

Der gebürtige Münchner brachte bereits 1956 seine erste Single auf den Markt – eine deutschsprachige Version von Little Richards „Tutti Frutti“. Er war einer der populärsten deutschsprachigen Rock‘n Roll-Sänger und verkaufte allein in den ersten vier Jahren seiner Karriere 12 Millionen Schallplatten.

Obwohl Peter Kraus im März bereits 79 Jahre wird, ist er körperlich nach wie vor unglaublich fit und beweglich, sodass auch seinen Gästen in Waidhofen wieder eine tolle Show geboten werden wird.

Vier NÖN-Leser mit Begleitung haben beim Gastspiel im Waldviertel die einzigartige Möglichkeit, Peter Kraus ganz persönlich bei einem „Meet and Greet“ kennenzulernen, das Konzert mitzuerleben und bei Sekt und Brötchen gemütlich mit dem Star zu plaudern.

Wer gewinnen will, sollte am Freitag, 23. Februar, um 9 Uhr in der NÖN-Redaktion Waidhofen ( 02842/52882) anrufen – die ersten vier Anrufer aus den Bezirken Gmünd, Horn, Zwettl und Waidhofen erhalten je zwei Eintrittskarten.

Für das Konzert sind auch noch Restkarten erhältlich.

Jetzt Tickets sichern auf NÖN.at/ticketshop