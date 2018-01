Die Wasserversorgung und der Kanalbau in Tiefenbach sind die größten Ausgabeposten im außerordentlichen Haushalt der Marktgemeinde.

Im Voranschlag für 2018 sind dafür insgesamt 455.000 Euro vorgesehen (siehe Infobereich unten). Die Errichtung der Transportleitung von Tiefenbach zur Kläranlage in Kautzen mit einer Investitionssumme von 127.300 Euro wird mit 19 Prozent vom Wasserwirtschaftsfonds Niederösterreich gefördert. In der Sitzung wurde außerdem ein Fördervertrag für die Wasserversorgungsanlage in Kleingerharts für eine Förderung des Bundes in Höhe von 31.250 Euro unterzeichnet.

Weiters beschloss der Gemeinderat, der Dorfgemeinschaft in Engelbrechts Materialkosten in Höhe von 3.959 Euro für die Sanierung der Kapelle zu erstatten. Auch eine Reihe von Förderungen wurde beschlossen: 5.830 Euro für die FF Kautzen, je 880 Euro für die übrigen Feuerwehren der Gemeinde, 1.200 Euro für den USV Kautzen, 400 Euro für die Hilaria Kautzen, 300 Euro für die Blasmusik, je 200 Euro für den Imkerverband und das katholische Bildungswerk und 100 Euro für den Kriegsopfer- und Behindertenverband. Alle Beschlüsse erfolgen einstimmig.