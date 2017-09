Die Frottierweberei Herka feierte am Samstag ihr 90-jähriges Bestandsjubiläum mit der Eröffnung neuer Schauräume, eines kleinen Museums und einem Festakt.

Der geschäftsführende Gesellschafter Thomas Pfeiffer begründete eingangs mit kleinen Zahlenspielereien, warum das Jubiläum zu feiern war. Seine Firma bekennt sich zur Arbeit in kleinen Schritten, immer in engen Bezug zum Markt, betonte Pfeiffer, der seit 15 Jahren in dem Familienunternehmen in leitender Position tätig ist.

Mitarbeiter-Ehrung beim 90-jährigen Betriebsjubiläum von Herka: Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christian Moser, Wirtchaftskammer-Bezirksobmann Reinhart Blumberger, Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Christian Hemerka, Arbeiterkammer-Präsident Markus Wieser, Firmenchef Thomas Pfeiffer und Seniorchefin Liselotte Pfeiffe mit Christine Winlekbauer (30 Jahre bei der Firma), Heidemaria Androsch (25 Jahre), Roswitha Macho (25 Jahre) und Andreas Spitzer (25 Jahre). | Hannes Ramharter

In diesen 15 Jahren konnte der Umsatz um 38 Prozent gesteigert werden, die Anzahl der Mitarbeiter blieb mit 76 relativ stabil, die Mindestlöhne stiegen um 45 Prozent. Das verarbeitete Garn stieg von 360 Tonnen auf 580, der Kilopreis des Garns sank von 15,80 auf 11,50 Euro. Der massive Preisverfall konnte nur durch gesteigerte Produktivität ausgeglichen werden, und das in einem schwierigen Marktumfeld. Herka plant wieder einen Zubau und will durch einen schnelleren Durchlauf für noch mehr Produktivität sorgen.

„Wir sind stolz, diesen Betrieb in unserer Gemeinde zu haben“, gratulierte Bürgermeister Manfred Wühl zum Jubiläum. Landesrat Maurice Androsch bezeichnete die Arbeitsplätze bei Herka als etwas „Besonderes“, nicht zuletzt, weil er als ehemaliger Bürgermeister einer Textilstadt weiß, wie schnell solche verloren gehen können. Als Geschenk überreichte er der Firmenleitung einen Kirschbaum.

Qualität bei Produkten und Mitarbeitern

Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser hob hervor, dass Herka durch die Qualität der Produkte hervorsteche. Qualität der Produkte komme auch von der Qualität der Mitarbeiter.

Wirtschaftskammer-Vizepräsident Christian Moser meinte, dass 90 Jahre für einen Menschen ein hohes Alter sei, für ein Unternehmen ein sensationelles Alter, „90 Jahre in der Textilindustrie in Österreich ist grandios“, stellte er fest. „Da müssen viele Dinge richtig gewesen sein“, schloss er.

„Jeder Euro, der hier investiert wurde, hat Junge bekommen“, erklärte Bundesratsabgeordneter Eduard Köck als Vertreter der Landeshauptfrau. Es sei wichtig, dass Menschen eine Firma aufbauen, übernehmen und weiterentwickeln. Unternehmer hätten keine 40-Stunden-Woche, keinen Karenzurlaub, aber viel Risiko, aber auch die Arbeitnehmer müssen in angemessenem Ausmaß am Erfolg partizipieren, erklärte Köck und dankte als Vertreter der Region, „dass ihr noch immer hier seid und nicht in Südost-Asien und sogar noch einen zweiten Betrieb übernommen habt!“