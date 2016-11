Holzskulpturen kann man seit Samstag im Heimatmuseum in Kautzen sehen.

Obfrau Elisabeth Hruska begrüßte zur letzten Ausstellungseröffnung in diesem Jahr Thomas Marek aus der Partnergemeinde Stare Mesto, der rund 25 Skulpturen ausstellt. „Ich bin kein großer Redner, aber es freut mich sehr, dass sich so viele Menschen meine Amateurarbeiten ansehen wollen“, meinte der Künstler bescheiden. Dolmetscherin Hana Javurkova ergänzte „Er ist ein wenig ängstlich“, was Hruska kaum glauben konnte, hatte sie ihn doch schon beim Arbeiten mit der Motorsäge und anderen Holzwerkzeugen beobachtet.

Marek fing erst vor zwei Jahren an, als Hobby die Holzskulpturen zu fertigen. „Jede Skulptur ist aus einem Holzstück“, meint Marek im NÖN-Gespräch. Insgesamt hat er schon über 70 Skulpturen hergestellt. Er sucht sich Hölzer aus der Natur, die oft eine besondere Form haben, und verarbeitet das, was er darin sieht. Die Stücke finde er oft beim Spazierengehen. „Meine Frau sagt, ich halte nur mehr Ausschau nach solchen Stücken. Das nervt sie ein bisschen“, grinst er charmant.

Bei der Ausstellung auch zahlreiche Schokoladenobjekte

Außer dass sein Vater schon seit langer Zeit kleine Holzfiguren schnitzt, hatte er bis vor zwei Jahren keinen besonderen Bezug zu Holzarbeiten, was in Anbetracht seiner Skulpturen erstaunlich ist. Er brachte sich alles selbst bei.

Bei der Ausstellung sind auch zahlreiche Schokoladenobjekte, zum Teil auch aus Bioschokolade, zu sehen, die aus einer tschechischen Schokoladenmanufaktur aus dem Familienkreis von Mareks Gattin Hana Markova stammen.

Bürgermeister Manfred Wühl gratulierte zur Ausstellung und dankte dem Verein, dass er das ganze Jahr über mit interessanten Ausstellungen erfreue und das Museum in Schuss halte.

Hruskas Stellvertreter Waltraud Kolar und Paul Richter lasen bei der Eröffnung Besinnlich-Lustiges, passend zur Adventzeit. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage mit Harfenspiel von Sahra Leisch.

Die Ausstellung ist am Samstag, 3. Dezember von 16 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Gruppen können die Ausstellung gegen Voranmeldung auch wochentags besuchen.