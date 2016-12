Der Haushaltsvor anschlag für 2017 stand im Mittelpunkt der Gemeinderatssitzung vom 15. Dezember.

Im ordentlichen Haushalt sind knapp 1,57 Millionen Euro vorgesehen, im außerordentlichen Haushalt 1,67 Millionen Euro. Mit 525.000 Euro ist die Abwasserbeseitigungsanlage in Tiefenbach das teuerste außerordentliche Vorhaben, gefolgt von der Sanierung des Volksschul daches, die mit 250.000 Euro veranschlagt ist. Die Wasserversorgung in Tiefenbach ist mit 170.000 Euro budgetiert. Ein wichtiges Projekt ist auch die Erweiterung der Wasserversorgungsanlage in Kautzen durch den Bau eines neuen Bohrbrunnens und einer Aufbereitungsanlage, für die gerade das wasserrechtliche Bewilligungsverfahren läuft. 163.000 Euro sind dafür im Voranschlag eingeplant.

Für die neuen Abwasserbeseitigungsanlagen in Tiefenbach und Kleingerharts musste die Abgabenordnung angepasst werden, um die beiden Anlagen in den Text aufzunehmen. Die Gebühren ändern sich nicht.

Der Gemeinderat genehmigte in der Sitzung außerdem eine Reihe von Subventionen: 300 Euro für die Blasmusik, 5.830 Euro für die FF Kautzen, je 880 Euro für die übrigen Feuerwehren, 400 Euro für den Gesangsverein Hilaria, 200 Euro für den Imkerverband, 1.200 Euro für den USV Kautzen, je 200 Euro für das Rote Kreuz und das katholische Bildungs- und Heimatwerk sowie 100 Euro für den Kriegsopfer- Behindertenverband.

Weiters wurde beschlossen, der mit 1. Dezember in den Ruhestand gegangenen Schulwartin Margit Supper eine Ehrung für 25 Jahre im Dienst zukommen zu lassen. Eine Erhöhung gibt es bei den Tarifen für die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten. Bis 20 Stunden werden nun 50 statt 30 Euro fällig, bis 40 Stunden 65 Euro, bis 60 Stunden 85 Euro und über 60 Stunden 95 Euro. Alle Beschlüsse der Sitzung erfolgten einstimmig.