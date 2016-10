Eine Fläche von 1.300 m fünfmal per Hand mit Bürsten zu streichen - damit waren in den vergangenen Wochen vier Mitarbeiter der Firma Wurth aus Waidhofen im Zuge der Sanierung des Kirchturms der Stadtpfarrkirche beschäftigt.

„Zuerst wurde die alte Farbe mit einem Algenmittel behandelt, anschließend fixiert, dann zweimal mit Schlemme aus Quarzsand grundiert und schließlich lasierend überstrichen“, erklärt Firmenchef Martin Wurth, der auch selbst auf der Baustelle Hand anlegte. Aufgrund der Vorgaben des Denkmalamtes konnte nicht auf die moderne und zeitsparende Variante, die Farbe mittels Walzen aufzutragen, zurückgegriffen werden.

Extrem lange haltbar und witterungsbeständig

Insgesamt wurden 25 Kübel Farbe zu je 25 Kilogramm Inhalt verarbeitet, außerdem 15 Kanister mit je zehn Litern Fixativ. „Durch die Verwendung von Schlemme als Grundierung ist der Anstrich extrem lange haltbar und witterungsbeständig“, führt Wurth aus. Der Anstrich sollte rund 30 bis 50 Jahre halten.

Für die Organisation der Baustelle war die Firma Reissmüller, ebenfalls aus Waidhofen, zuständig. „Wir haben die Verkehrsregelung organisiert und die Substanz gemeinsam mit der Firma Wurth begutachtet“, berichtet Baumeister Franz Heinisch. Die Fassade sei in besserem Zustand als erwartet gewesen. Schadstellen wurden mittels Kalkputz in alter Handwerkstechnik ergänzt und exakt an das Niveau der umgebenden Fassade angeglichen, damit keine Übergänge sichtbar sind.

Stadtpfarrer Josef Rennhofer zeigte sich mit dem Ergebnis der rund 120.000 Euro teuren Sanierung sehr zufrieden. „Einen sakralen Bau zu erhalten ist nicht nur aus kulturellem Verantwortungsgefühl wichtig, sondern wir sind das auch unserem religiösen Bewusstsein und jenen Menschen schuldig, die im Glauben Halt finden“, betont Rennhofer.