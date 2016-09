Klassische Musik stand am vergangenen Samstag im Kulturkeller im Mittelpunkt.

Das Orpheus Ensemble widmete sich in seiner Kernbesetzung der Musik für Streichtrio, sowie der Literatur für Streichquartett und größere Streicherensembles und auch der Kammermusik für Klavier und Streicher. In Dobersberg spielte man in der Besetzung von Christine Neubauer (Violine), Martin Kraushofer (Viola) und Eva Landkammer (Violoncello). Den Beginn des Konzerts machte die Serenade op.10 des ungarischen Klaviervirtuosen Ernst von Dohnányi. Als zweites Stück spielte man das Duo für Geige und Bratsche in G-Dur, KV 423 von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Duo war ursprünglich ein Auftragswerk des Erzbischofs Colloredo an Michael Haydn. Als dieser jedoch erkrankte, stellte sein Freund Mozart die Komposition fertig und bot ihm damit die Gelegenheit, seinem verhassten ehemaligen Dienstherrn ein Werk unter anderem Namen unterzuschieben.

Klassik vom Feinsten

Nach der Pause folgte das Streichtrio in G-Dur, op.9, Nr.1 von Ludwig van Beethoven. In der Beethoven-Biographie von Thayer/Riemann ist dazu vermerkt: „Keines von den bisherigen Werken Beethovens kann sich an Schönheit und Neuheit der Erfindung, Geschmack der Ausführung, Behandlung der Instrumente usw. mit diesen Trios messen; sie überragen im ganzen sogar auch die bald nachher erschienenen Quartette.“

Den Abschluss des offiziellen Programms bildeten moderne Klänge von Krzysztof Penderecki mit dem Streichtrio aus dem Jahre 1991. Mit der stimmungsvollen Zugabe „Aria“ von Johann Sebastian Bach, in der Bearbeitung für Streichtrio, konnten die Klassikliebhaber den Abend genussvoll ausklingen lassen.