Den Herzenswunsch ihres verstorbenen Vaters Josef Krenn erfüllen seine Töchter Claudia Krenn und Monika Mader derzeit auf einer Anhöhe neben der Straße zwischen Kleintaxen und Kautzen - die Errichtung eines Martlerls.

„Unser Vater wurde in Kleintaxen geboren, lebte aber später in Wien mit seiner Frau Theresia. Er blieb seiner Heimat stets verbunden und sprach immer wieder davon, dass er ein Marterl an dieser Stelle errichten will. Man hat von dort einen wunderschönen Ausblick über die Landschaft und die Felder und den Wald meines Vaters, aber das Feld, auf dem er es aufstellen wollte, gehörte nicht ihm“, erzählt Monika Mader.

„Wenn ich es nicht schaffe, macht ihr das“

Im Juni 2012 schlug das Schicksal zu - Krenns Frau Theresia starb an Krebs. Josef Krenn verstarb gut ein halbes Jahr später im Februar 2013. „Ein paar Wochen vor seinem Tod sagte er noch, wenn ich das mit dem Marterl nicht mehr schaffe, dann macht ihr das“, erinnert sich Mader.

Ihrem Vater zu Ehren und um das Andenken an ihn und seine Frau, die beide in Wien begraben sind, auch im Waldviertel zu wahren, machten sich die Töchter an die Umsetzung des Vorhabens. Ein Grundtausch machte die Errichtung des Marterls möglich. Josef Krenns Cousin Franz Weisgram, ein pensionierter Reissmüller-Polier, und einige ehemalige Maurerkollegen erklärten sich bereit, den handwerklichen Teil zu übernehmen. Auch der ehemalige Amtsleiter der Marktgemeinde Kautzen, Franz Eglau, arbeitete als „Zureicher“ fleißig mit.

Vor etwa einem Monat starteten die Arbeiten. „Wir haben sieben Kubikmeter Beton für das Fundament gegossen, einen Sockel aus Granit-Findlingen und den Aufbau und Bogen des Marterls mit Ziegeln errichtet“, fasst Franz Weisgram den Baufortschritt zusammen. Das Dach wird mit Biberschwanz-Dachziegeln gedeckt werden, auch ein Kreuz wartet bereits auf die Montage. Die Arbeiten sollen heuer so lange fortgesetzt werden, als es die Witterung zulässt.

„Im Frühling kommen dann der Bildstock und die Malereien. Dann wird es eine Segnung geben“, beschreibt Weisgram das weitere Vorgehen.