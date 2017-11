Jetzt hat’s also auch noch die Zwettler Hurricans erwischt – den letzten Verein der einstigen „Woodquarter Hockey League“, der noch an einer Meisterschaft teilnahm, gibt‘s nach der Spielgemeinschaft-Aufkündigung von Krems quasi nur noch im Ruhemodus und am Papier. Dabei boomte Eishockey im Waldviertel mal.

Auch Waidhofen trug mit der Kunsteisbahn und gleich zwei Klubs – den Eisbären und den Stockenten – einen großen Teil an diesem Aufschwung bei. Diese beiden Teams gibt‘s schon lange nicht mehr und auch der Eislaufplatz in Waidhofen ist mittlerweile Geschichte. Ohne Infrastruktur ist eine sportliche Wiederbelebung aber nicht möglich. Und ohne Verein gibt‘s keinen Nachwuchs – und keine Zukunft.

Aber auch dann, als die Infrastruktur noch da war, gab’s kein Comeback mehr. Legte ein Team eine Meisterschaftspause ein, schlossen sich die wenig übrig gebliebenen Spieler den noch bestehenden Teams an und kehrten auch nie mehr zurück. Bis es eben den nächsten erwischte und die immer kleiner werdende Gruppe an Waldviertler Eishockey-Cracks zum nächsten Verein weiterzog. Dieses Rad dreht sich bis heute weiter, sodass der nächste Meisterschaft spielende Verein eben Krems ist. Eishockey im Oberen Waldviertel ist aktuell hingegen gänzlich tot …