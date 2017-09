Beim SCU Thaya gab man sich vor Saisonstart zurückhaltend. Der Aufstieg sei nach sechs Vizemeistertiteln nicht das erklärte Ziel, die Mannschaft im Umbruch. Nun, Zweiteres stimmt. Dennoch muss das nichts Negatives sein. Denn Thaya holte mit den Legionären Stanislav Nohynek und Vladimir Balek zwei gestandene Kicker von Gebietsliga-Vizemeister Schweiggers. Gerade einen Balek, der in den vergangenen zwei Saisonen 43 Mal ins Schwarze traf, engagiert man nicht, nur um in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal im Mittelfeld mitzuspielen. Klar war der Titel intern das Ziel …

Nach fünf Runden und ebensovielen, bescheidenen Punkten sieht die Lage anders aus. Neo-Trainer Thomas Strondl, der sich den Job in Thaya sicher auch anders vorgestellt hat, will von einem Titelrennen schon gar nichts mehr wissen. Obmann Erich Gepp hofft auf die kommenden zwei Spiele (Seite 64). Gegen Windigsteig und Brunn sind sechs Punkte sowieso Pflicht, will Thaya nicht jetzt schon, in der Anfangsphase der Meisterschaft, sämtliche Titelchancen verspielen. Geht‘s schief wird‘s wohl bereits vorm Winter den Umbruch des Umbruchs geben. Das sollte man auch der Mannschaft so kommunizieren – vielleicht bringen die sogenannten Leistungsträger dann doch einmal Leistung.