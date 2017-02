Jetzt hat der SV Waidhofen also doch noch seine neuen Spieler für die vakanten Positionen bekommen. So weit, so gut. Da die Wahrheit aber ohnehin immer am Platz und nicht in einem oftmals gut lesbaren Karriere-Lebenslauf steht, müssen zunächst die ersten Spiele abgewartet werden, ehe ein Urteil erlaubt ist, ob es sich bei den Neuverpflichtungen auch tatsächlich um Verstärkungen handelt. Gerade die Waidhofner mussten erst vor kurzem einen Transferflop verdauen. Der Ungar Robert Fekete kam als Top-Goalgetter und stolperte mehr schlecht als recht ins Abseits.

Jetzt wär‘s also wieder Zeit für einen Glücksgriff. Denn nicht nur die Titelkandidaten haben durchwegs aufgerüstet, sondern auch am Tabellenende wird nichts unversucht gelassen. Gerade da kann ein gelungener Transfer den entscheidenden Ausschlag geben. Jetzt das sportliche Schicksal aber ausschließlich an den Neuen aufzuhängen, wäre falsch. Es stehen auch noch neun andere am Platz, die beweisen müssen, dass sie ligatauglich sind. Im Herbst war das vor allem defensiv nicht immer der Fall. Dazu reicht ein Blick auf die Statistik, die Waidhofen mit den zweitmeisten Gegentoren ausweist. Wäre schön, wenn die Offensive die Defensive ab nun entlastet – passiert das, dann gelten die Neuzugänge am Saisonende fix als Verstärkungen.