Jedes Jahr früher. Diesen Satz hört man oft, wenn es um die Abhaltung von Adventmärkten geht.

Sehr oft stimmt dies jedoch nicht. Denn eines ist klar: Einen Adventkranz wird man wohl mindestens eine Woche vor dem ersten Adventsonntag anbieten müssen, denn am Samstag vorher finden bereits die Adventkranzsegnungen statt. Da kann man also nicht auf den Advent warten, wenn man Adventkränze verkaufen will.

Problematischer ist schon eher die Tatsache, dass immer mehr Orte und Vereine am vorweihnachtlichen Geschäft „mitnaschen“ wollen. Es entsteht durchaus manchmal eine gewisse Art der Übersättigung, was solche Veranstaltungen betrifft.

Dennoch: So lange die Veranstaltungen gut besucht sind, so lange die Produkte von den Besuchern gekauft werden, so lange hat sicherlich jeder diesbezügliche Adventmarkt durchaus seine Berechtigung.

Würde es nämlich die Menschen nicht mehr reizen, hinzugehen, würde niemand mehr dort etwas kaufen, dann würden die Veranstaltungen von selbst aufhören.