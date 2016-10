Eigentlich ist es schier unglaublich, was da auf unseren Straßen unterwegs ist. Das zeigte sich (wieder einmal) bei der Schwerpunktkontrolle von Lkw, vor allem von Holztransportern, in der Vorwoche. Unglaubliche 25 grobe Mängel wies ein tschechischer Holz-Transporter auf. Unvorstellbar ist es, was da alles passieren hätte können.

Das zeigt wieder einmal, dass es absolut notwendig ist, schärfere Kontrollen durchzuführen. Und um gleich ein Argument von vornherein auszuschließen: Diese Forderung hat absolut nichts mit Wirtschaftsfeindlichkeit zu tun! Im Gegenteil: Die Firmen, die ihre Fahrzeuge ordentlich warten und sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten, haben durch „schwarze Schafe“ einen Wettbewerbsnachteil. Und das ist nicht fair.

Die Menschen der Region wiederum sind durch solche Fahrzeuge gefährdet, das lässt sich aus dem Bericht über die Lkw-Kontrolle deutlich erkennen. Und auch das ist nicht in Ordnung. Und wenn lange genug scharf kontrolliert und hart gestraft wird, dann werden vielleicht auch die „schwarzen Schafe“ klüger!