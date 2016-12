Die Angst- und Horrormeldungen sind in den vergangenen Wochen immer wieder aufgetaucht: Der Notarzt-Standort hier und der Notarzt-Standort da würden wackeln, weil das Land eine Neuorganisation des Notarztdienstes vornehmen würde. Selbst an Standorten eines Klinikums sah man Gefährdung, weil in der Audie Bezirke Gmünd, Waidhofen und Zwettl das Waldviertel nur eine Minimalanzahl von zwei Standorten vorgesehen war.

Einer blieb sachlich und bis zum Schluss gelassen: Karlheinz Schmidt, der Initiator des Notarzteinsatzwagens für Raabs, der seinerzeit viele weiße Flecken im Notarzt-Einsatzbereich vor allem entlang der Grenze in den Bezirken Waidhofen und Horn geschlossen hatte.

Und nicht nur jeder Klinikums-Standort im Waldviertel, auch die zwei „Außenposten“ in Raabs und Groß Gerungs behielten ihre Notarztwägen bzw. Notarzteinsatzwägen. Das gelang nicht zuletzt durch einen Schulterschluss der Landespolitik, und könnte auch für andere Bereiche des ländlichen Raumes beispielgebend sein. Der Dank gebührt allen!