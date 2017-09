Wieder einmal spielen die „negativen Schlagzeilen“ eine Rolle in der Waidhofner Gemeindepolitik. Bürgermeister Robert Altschach sieht es in einem Brief an alle Bürger als seine „Pflicht, die Stadt vor negativen Schlagzeilen zu bewahren“!

Wer die Situation in der Bezirksstadt genau unter die Lupe nimmt, muss zwangsläufig wichtigere Probleme sehen, als negative Schlagzeilen.

Da gibt es zum Beispiel das Problem, dass nur sehr teure bzw. gar keine Bauplätze in der Bezirksstadt zur Verfügung stehen. Davon profitieren Nachbargemeinden, die das längst erkannt und darauf reagiert haben. Ein von der Stadt vor fast schon einem Jahrzehnt angekauftes Siedlungsgebiet (Mühlen und Höfe bzw. Heimatsleiten) ist bis heute noch nicht aufgeschlossen.

Dieses Problem trifft die Stadt Waidhofen weitaus empfindlicher, als negative Schlagzeilen. Denn damit es „negative Schlagzeilen“ geben kann, muss auch etwas Negatives passiert sein. Und dass es Streit gibt, ist auch nicht neu, ebenso wenig, wie dass es zum Streiten mindestens zwei braucht.