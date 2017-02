Gegen die Errichtung einer Sondermülldeponie oder gegen ein Atommülllager haben sich die Waldviertler bis jetzt erfolgreich gewehrt, obwohl auch bei diesen Plänen immer wieder von Arbeitsplätzen die Rede war.

Wenn jetzt tatsächlich an die Errichtung eines Gefängnisses im Waldviertel gedacht wird, wenn auch nicht in der Dimension der derzeitigen Anlage in Krems-Stein, dann muss man sich wohl fragen, ob das Waldviertel diese Arbeitsplätze will, ob denn dies zum Beispiel für den Tourismus förderlich ist.

Darüber hinaus ist jedoch auch zu überlegen, wie gut der Ort, an dem das Gefängnis errichtet werden soll, durch Bahn und andere öffentliche Verkehrsmittel erreichbar ist. Denn man muss bei einem Gefängnis ja auch damit rechnen, dass Besucher zu den Insassen kommen. Und Freigänger würden auch öffentliche Verkehrsmittel brauchen, um zum Beispiel ihrer Arbeit nachgehen zu können. Zusätzliche Arbeitsplätze im Waldviertel wären gut. Der Weisheit letzter Schluss wird das Gefängnis aber nicht werden!