Der Radweg „Thayarunde“ wird im Juni auch offiziell eröffnet. Durchgehend benützbar ist er auf der Trasse der ehemaligen Bahnlinien ohnedies bereits praktisch seit dem Vorjahr.

Nun geht es darum, den Feinschliff zu setzen: Hinweistafeln, Kilometerangaben und Ähnliches müssen noch gesetzt werden, auch in den Orten müsste der Weg zum Radweg vielleicht beschildert werden. Immerhin erwarten sich die Errichter der Strecke ja nicht nur Einheimische als Benützer der Thayarunde, sondern durchaus auch Gäste aus der Ferne und aus dem Ausland.

Am größten ist die Herausforderung sicherlich für den größten Ort am Radweg - das ist die Bezirksstadt Waidhofen. Da hat man noch im Vorjahr von der Einrichtung einer Arbeitsgruppe gesprochen, um Waidhofen „radfit“ zu machen. Getagt hat die Arbeitsgruppe freilich noch nicht sehr oft, man wartet auf den „Zukunftsraum“ heißt es von Seiten der Waidhofner. Und im Zukunftsraum wird betont, dass wohl auch die Gemeinden Initiativen setzen müssen. Woran erinnert das? Wohl an Ping-pong-ping-pong!