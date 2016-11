Noch nie wurde ein Golfplatz in Österreich wieder auf landwirtschaftliche Fläche zurückgebaut. Erstmals wird dies jetzt in Waidhofen passieren. Eigentlich unglaublich.

Da wurde, auch unter Einsatz zahlreicher öffentlicher Förderungen, in Waidhofen ein Golfplatz mit einem Vier-Stern-Hotel errichtet. Als Errichter fungierte die damalige Waldviertler Sparkasse von 1842 mit Sitz in Waidhofen, die damit die Wirtschaft, besonders den Tourismus, in der Region ankurbeln wollte.

Dann wurde die Anlage verkauft, niemand wunderte es, dass es nun tschechische Besitzer gab, denn die Sparkasse war auch wirtschaftlich in Tschechien stark unterwegs.

Die Tschechen erwiesen sich leider in keinerlei Hinsicht als Glücksgriff. Der Golfbetrieb ist tot, die Golf-Gesellschaft insolvent, der mit Brachialgewalt durchgepeitschte Club mit Marionetten an der Spitze liquidiert, das Hotel ist seit einem Jahr geschlossen.

Die Impulse sind auf lange Sicht ausgeblieben, schade um das Geld und den Einsatz vieler Personengruppen!