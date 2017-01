Das alte Jahr hat „feurig“ aufgehört, das neue „feurig“ begonnen. Gleich zweimal mussten die Feuerwehrleute zu Brandeinsätzen ausrücken, weil Gartenhütten brannten.

Das bringt uns wieder einmal zum Thema: Es ist gut und sehr wichtig, dass eine Feuerwehr in unmittelbarer Nähe ist. Es ist gut, dass wir das flächendeckende System unserer Feuerwehren weiterhin haben. Und es ist gut, dass dies auf freiwilliger Basis geschieht.

Ein Blick in andere Länder, wo das Feuerwehrwesen als Beruf ausgeübt wird zeigt, dass es dort nicht (immer) so gut funktioniert, wie bei uns. Dass es oft sehr lange dauert, bis die nächstgelegene Berufsfeuerwehr am Brandort angekommen ist.

Das soll uns aber auch sagen, dass wir alles tun sollten, dass unser System bestehen bleibt. Das heißt, wir sollten unsere Feuerwehren unterstützen, damit sie weiterhin in unserer Nähe und einsatzbereit bleiben können. Und wir sollten immer daran denken, dass die freiwilligen Feuerwehrleute oft sogar ihr Leben für die Rettung unserer Güter riskieren.