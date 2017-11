Mit der Errichtung der Getreidehalle des Lagerhauses beginnt der Ausbau des neu erschlossenen Betriebsgebietes der Stadt Waidhofen. Und das ist dringend notwendig.

Die Betriebsgebiets-Reserven der Stadt sind nämlich nicht die besten. So hat sich erst kürzlich ein Industriebetrieb aus dem Bezirk Waidhofen entschlossen, in Vitis und nicht in Waidhofen eine neue Produktionshalle zu errichten. Die vorhandenen Betriebsgrundstücke in Waidhofen sind nämlich überwiegend Hanglagen und da muss schon vorweg ziemlich viel investiert werden, dass man dort einen Betrieb hinstellen kann. Zumindest konnte man unter der Hand diese Begründung für die Standortwahl hören.

Im Norden des Lagerhauses gibt es nunmehr bestens geeignete Grundstücke. Wenn in Zukunft ein Betrieb in Waidhofen bauen will, kann man wieder ein geeignetes Grundstück anbieten. Und das ist wichtig für die Zukunft der Stadt.

Und Bauplätze wird man ebenfalls schnell wieder brauchen, sonst geht der Zug zu den Nachbargemeinden weiter!