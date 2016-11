Freitag, am Schauplatz Waidhofen: Jungstürmer Stefan Pany erzielt das 2:1, die Hausherren jubeln wie die Weltmeister, sind dann komplett von der Rolle. Keine zwei Minuten später steht es 2:3. Endstand: 3:4. Sonntag, am Schauplatz Groß Gerungs: Der Gebietsliga-Spitzenreiter setzt Weitra von Beginn weg schwer unter Druck, erzielt bald das 1:0. Dem Torschützen gratuliert man kurz, dann geht es gleich mit Vollgas-Pressing weiter. Endstand: 4:0.

Natürlich ist das allgemeine Niveau in der Gebietsliga nicht so hoch wie in der Landesliga. Doch so essenzielle Dinge wie Disziplin und Ordnung, Konsequenz und Konzentration führen in jeder Liga zum Erfolg.

„Heute geht es nur mehr darum, wer die besseren Legionäre hat“, sagte der Dobersberger Sektionsleiter Manfred Wanko vor kurzem in der NÖN. Damit hat er fast zu hundert Prozent recht. Fast nur deshalb, weil die Gerungser vorzeigen, dass es auch anders geht. Der Star ist das Kollektiv, die „goldene Generation“ an Eigenbauspielern wurde über viele Jahre hindurch in der Nachwuchs-Landesliga aufgebaut. Genau dort also, wo der SV Waidhofen zurzeit mit einem starken U17-Team vertreten ist. Die besten Talente daraus haben ganz sicher das Zeug für die Erwachsenen-Landesliga. Nun gilt es, diese mit viel Geduld und Gefühl einzubauen.