Mit dem USV Raabs in der 1. Klasse Waldviertel steht der erste Fußballmeister des Bezirks Waidhofen also bereits fest. Das Fixmachen war aber ohnehin nur noch proforma. Denn, dass sich die dominierenden Raabser ihre Rückkehr in die Gebietsliga noch nehmen lassen würden, daran verschwendete seit Abpfiff der Herbstsaison sowieso niemand mehr einen Gedanken.

Ähnlich sieht‘s für Groß-Siegharts in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal aus. Ein Sieg am Samstag beim Heimspiel gegen Verfolger Windigsteig und die Sieghartser sind durch. Doch selbst, wenn das Spitzenspiel verloren gehen sollte, hat es der Tabellenführer danach noch immer in der eigenen Hand, die notwendigen Punkte einzufahren. Noch wird in Groß-Siegharts tiefgestapelt, doch wäre es eine herbe Enttäuschung, würde man den Aufstieg jetzt doch noch vergeigen. Innerlich hat – und so ehrlich sollten die Sieghartser jetzt sein – jeder den Titel fix eingeplant.

Nach mehreren erfolglosen Versuchen wäre der Aufstieg für die einstige Nummer zwei im Bezirk eine Art sportliche Wiederauferstehung. Möglich gemacht durch eine gute Mischung an Routiniers, guten Legionären und Youngsters aus den eigenen Reihen.