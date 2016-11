Nach einer turbulenten Herbstsaison hat es den nächsten Kult-Trainer abgeworfen:

Manfred Mayer und der ASV Schrems haben sich – nur ein paar Wochen nach den Rücktritten von Christian Karl beim SV Waidhofen und Ljubo Petrovic beim SC Zwettl – getrennt.

Bei den Waldviertler Spitzenklubs gibt es viele Parallelen: Auch die Schremser sind im Sommer mit hohen Zielen in die neue Meisterschaft gestartet. Dann folgten schwankende Leistungen, zu viele späte und/oder unnötige Gegentore, zu wenige Punkte. So ist der Kontakt zur Spitzengruppe längst abgerissen – und der Abstand zum Abstiegskampf nicht so groß, dass man beruhigt den Winterschlaf antreten könnte.

Manfred Mayer, Ljubo Petrovic und Christian Karl haben viele Gemeinsamkeiten – alle sind seit ihrer Kindheit Fußball-Fanatiker, waren lange Zeit aktive Kicker, danach erfolgreiche Trainer. Ist die Belastung in der Landesliga, wo man tagtäglich mit Fußball beschäftigt ist, ganz einfach zu groß? Ist man gnadenlos übersättigt vom omnipräsenten Fußball? Ljubo Petrovic beantwortet beide Fragen mit Ja. Jetzt sollte die lange Winterpause genützt werden, um den Kopf frei zu kriegen und neue Motivation zu sammeln. Das aktuelle Motto lautet: Hände weg vom Fußball!