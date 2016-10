Die Herbstsaison hat bislang doch einige Überraschungen für die Waidhofner Bezirksvereine gebracht, positive wie negative.

An vorderster Front ist beim SV Waidhofen in der 1. NÖN Landesliga nichts mehr „über“ von der Euphorie zum Saisonstart.

Der vermeintliche Erfolgstrainer Christian Karl und Spielmacher Viliam Macko sind weg. Spielertrainer Peter Balta ist nach wie vor der konstanteste Gelb-Sünder in der Landesliga, Torjäger Robert Fekete stänkert schon wieder seine Teamkollegen an. Auch der Blick auf die Regionalliga-Tabelle sorgt für Unruhe im Lande: Sämtliche Abstiegsränge werden zurzeit von NÖ-Vertretern belegt. Das bedeutet: Je mehr Teams runterkommen, umso mehr werden aus der Landesliga verdrängt.

Wesentlich erfolgreicher sind die Waidhofner Vertreter in der 1. Klasse Waldviertel unterwegs. Der SC Pfaffenschlag, vor ein paar Monaten noch das abgeschlagene Schlusslicht in der Frühjahrs-Tabelle, befindet sich zurzeit mitten im Herbstmeister-Rennen. Ähnlich stark unterwegs wie die Pfaffenschlager sind die Vitiser, gleich dahinter lauern die Raabser und Kautzner. In den letzten drei Runden der Herbstsaison ist also noch alles möglich, das wird wohl ein ganz heißer Endspurt…