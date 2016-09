Beim 1. SV Vitis, dem neuen Spitzenreiter der 1. Klasse Waldviertel ist man um Bescheidenheit und Bodenhaftung bemüht. Indes sprechen die Fehlstarter gerne von einer Tabelle, die längst noch nicht aussagekräftig sei. Ist sie doch, wie der Blick in die Vergangenheit zeigt! Vor zwei Jahren lag der spätere Meister aus Raabs nach sieben Runden, also zur Mitte der Herbstsaison, bereits an der Spitze. Und vor einem Jahr rangierte der SV Weitra nur einen Zähler hinter den führenden Nondorfern.

Was die Kampfmannschaft betrifft, so hat Trainer Klaus Doppler aus acht regionalen Eigenbauspielern plus drei Tschechen ein starkes Kollektiv geformt. Hinten hat die Abwehr rund um Zdenek Manhal bislang die wenigsten Gegentore (8) in der Liga kassiert. Vorne haben Spielmacher Jaroslav Kubat und Stürmer Lukas Merkl 12 von bislang 18 Treffern insgesamt erzielt.

Das der aktuelle Siegeszug der Vitis bestimmt kein Zufallsprodukt ist, beweist auch ein Blick auf die Reserve-Tabelle: Hier liegt die zweite, ebenfalls mit Liebe und Leidenschaft von Klaus Doppler betreute Garnitur des Vereins, mit sieben Siegen aus sieben Spielen an der Pole Position. So schön kann Fußball sein – wenn ein mustergültig geführter Verein zum „Erntedank“ die Früchte einholt.