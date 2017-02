Heuer war der Winter halt mal wieder ein richtiger Winter – das spüren auch unsere Fußballvereine. Lauf- und Krafteinheiten stehen genauso vermehrt am Plan, wie Testspiele am Kunstrasen. Natürlich ist das in Hinblick auf die Frühjahrssaison nicht ideal. Nur: Die Waldviertler in den höheren Ligen sind gegenüber der Konkurrenz diesmal nicht wirklich im Nachteil, auch in den anderen Regionen schaut‘s bezüglich Vorbereitung nicht besser aus.

Klar, dass gerade in Zeiten wie diesen die Rufe nach einem ordentlichen Kunstrasen lauter werden. Jener in Schrems gehört längst saniert, das nötige Kleingeld dazu fehlt aber. Ansonsten schaut‘s in der Region schwarz aus bei der Suche nach dem künstlichen Grün. Immer mehr Klubs fahren nach Tschechien, um ihre Partien zu absolvieren – dort gibt‘s in Grenznähe nicht nur einen, sondern gleich einige Kunstrasenplätze. Wenn Sie sich jetzt auch fragen, warum sich das wirtschaftlich schwächer aufgestellte Tschechien eine bessere Infrastruktur leisten kann, als das finanzkräftigere Österreich, dann kann es nur eine logische Antwort geben: Weil dort dem Sport, in diesem konkreten Fall dem Fußball, ganz einfach ein größerer Stellenwert eingeräumt wird, als hierzulande. Schade.