So sensationell das Unentschieden der massiv ersatzgeschwächten Waidhofner bei (Ex?)-Titelkandidat Stripfing auch war, schon am nächsten Spieltag ist es nicht mehr relevant, zählt dann wieder das aktuelle Ergebnis. Apropos Ergebnis: Gerade in einer hart umkämpften 1. NÖN Landesliga ist alles sehr ergebnisorientiert, bleibt wenig Platz für Experimente. Denn hätte Waidhofen nicht so viele Ausfälle auf einmal gehabt, hätte es diese Aufstellung in dieser Form nie gegeben. Es ist immer leichter, einen, maximal zwei Talente in ein funktionierendes und von Routiniers geführtes Gefüge zu stecken, als mit ihnen – wie in Stripfing – die halbe Mannschaft aufzufüllen.

Daher wird‘s beim Heimspiel am Freitag gegen St. Peter schon wieder die gewohnte Waidhofner Aufstellung geben, werden so manche Stripfing-Helden diesmal gar nicht im Kampfmannschafts-Kader sein. Das ist aber kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen – jetzt liegt es an den Youngsters selbst, wie sie ihre Zukunft beim SVW gestalten. Beißen sie sich durch, zeigen im Training auf und stellen ihren Mann, wenn‘s eine Chance gibt? Oder gehen einige den leichteren Weg in den unteren Klassen? Das ist vor allem auch eine Frage des persönlichen Willens …