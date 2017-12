Auch, wenn der tschechische Ex-Internationale Michal Ordos ein mehr als heißer Kandidat für den SV Waidhofen ist, so ist die aktuelle Zurückhaltung vonseiten des Vereins nachvollziehbar. Unter dem leicht abgewandelten Motto „Drum prüfe, wer sich bindet“, soll in der aktuellen Phase nichts überstürzt werden.

Zu tief sitzen noch die letzten Neuverpflichtungen, die alles andere als einschlugen. Der Slowake Viliam Macko sowie der als Torjäger geholte Robert Fekete reihten sich in der Vorsaison in die Kategorie „Flop“, der Slowake Erik Takac in dieser. Und auch von Pavol Poliacek hätte sich jeder im Frühjahr mehr erwartet …

Allerhöchste Zeit also, dass ein Neuer wieder einschlägt. Das hätte sich Retz im Sommer auch vom jetzigen Waidhofen-Kandidat Michal Ordos erwartet. Dort wurde der Mittelfeldspieler allerdings als Stürmer eingesetzt und kam daher nie auf Touren. Egal, wen der SVW letzten Endes holt – der Neue sollte überzeugen. Sonst muss diese Baustelle im Sommer erneut geöffnet werden, fehlt gerade beim Herzstück „Regisseur“ weiter Kontinuität.

Planbar ist im Fußball bekanntlich nichts – daher gehört am Ende auch eine Portion Glück dazu, ob funktioniert, was auch funktionieren soll.