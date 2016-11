Die Waldviertler Spitzenteams kriegen weiterhin schmerzhaft zu spüren, wie stark und gut die 1. NÖN-Landesliga in den letzten Jahren geworden ist. Drei Wochen nach dem Rückzug von Waidhofen-Trainer Christian Karl hat nun auch beim Lokalrivalen in Zwettl der Blitz eingeschlagen: Ljubo Petrovic, Klub-Legende und Erfolgstrainer der Spieljahre 2010 bis 2013, will nicht mehr Trainer sein.

Dabei hatten die Zwettler vor knapp zwei Monaten im Derby gegen Waidhofen noch einen 6:0-Kantersieg eingefahren!

Bis zum Match am Sonntag in Rohrendorf war die Zwettler Welt auch noch halbwegs in Ordnung. Obwohl in vier Spielen davor kein Sieg gelungen war, drei Remis und die Last Minute-Pleite gegen Stripfing zu verdauen waren. Doch die glasklare Niederlage beim Ex-Schlusslicht in Rohrendorf konnte und wollte Ljubo Petrovic nicht mehr verdauen.

Tatsächlich hat der SC Zwettl zurzeit alles, was ein Spitzenteam braucht: gute Fußballer im besten Alter auf allen Positionen, dazu einen starken Kader bzw. einige Wechselspieler mit einiger Landesliga-Routine und Stammplatz-Potenzial. Also muss das Problem in den Köpfen der SCZ-Kicker stecken. Die Siegermentalität fehlt, genauso wie die Bereitschaft zum hundertprozentigen Einsatz.