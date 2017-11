Die Kulturoffensive geht im kommenden Jahr in die siebente Runde.

In Kooperation mit dem Verein „COPART“ (Verein kreativer Exekutivbeamter) mit Obmann Ernst Köpl konnte wieder ein hochkarätiges Programm zusammengestellt werden. Los geht es am Freitag, 16. Februar mit dem „Trio Lepschi“. „Das ist Musikkaberett vom Feinsten. Stefan Slupetzky, Martin Zrost und Michael Kunz stammen aus der schrägen Wienerlied-Szene. Das wird köstliche Unterhaltung auf höchstem Niveau“, verspricht Ernst Köpl.

Weiter geht es mit einem „Best of“ - Kabarettabend mit Nadja Maleh am Freitag, 16. März, und Gery Seidls aktuellem Programm „Sonntagskinder“ am Freitag, 4. Mai. Nach der Sommerpause wird die Kabarettgruppe „Heilbutt&Rosen“ die Gesundheits-Szene durch den Kakao ziehen, und zwar am Freitag, 14. September. Den Abschluss der fünfteiligen Reihe wird die Kabarettistin Angelika Niedetzky mit ihrem aktuellen Programm „Gegenschuss“ am Freitag, 26. Oktober machen.

Das „Trio Lepschi“ und „Heilbutt & Rosen“ treten zum ersten Mal in Gastern auf.

Alle Veranstaltungen der Kulturoffensive beginnen um 20 Uhr. Abos sind im Vorverkauf ab 20. November bei der Marktgemeinde Gastern für 85 Euro (Kategorie 1) bzw. 70 Euro (Kategorie 2) erhältlich. Einzelkarten sind ab 15. Jänner 2018 bei der Gemeinde zum Preis von 20 Euro (Kategorie 1) bzw. 16 Euro (Kategorie 2) zu erhalten. An der Abendkassa kostet die Einzelkarte 22 Euro. In der jeweiligen Kategorie gilt freie Platzwahl.