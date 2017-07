Auf Lebensmittel, Getränke, Süßigkeiten und Zigaretten legte ein 62-Jähriger aus der Gemeinde Groß Siegharts bei seinen Einbrüchen das Hauptaugenmerk. Auch der Mitnahme von Bargeldbeträgen war er nicht abgeneigt.

Insgesamt gestand der Obdach- und Beschäftigungslose 26 Diebstähle und 14 Einschleichdiebstähle von September 2016 bis Juni 2017. Ein Beherbergungsbetrieb in Groß Siegharts wurde 16 mal „besucht“, jeweils acht Mal drang der 62-Jährige in Einfamilienhäuser in Groß Siegharts, Weinern und Sieghartsles ein. Auch die Einbrüche in die Sportplatzkantine in Groß Siegharts und in einen Imbissstand gestand er.

Weiters wurden ihm zwei Einbrüche sowie ein Einbruchsversuch in Schönfeld nachgewiesen. Die Beamten der Polizeiinspektion vermuteten den amtsbekannten Obdachlosen als Täter und legten sich am 30. Juni beim Radweg auf die Lauer.

Gegen 22.15 Uhr erschien der Tatverdächtige tatsächlich, er wurde in Gewahrsam genommen und vorläufig in den Arrest nach Waidhofen gebracht, von wo er in die Justizanstalt Krems überstellt wurde.

Die Gesamtschadenshöhe bei den diversen Einbrüchen beträgt rund 2.400 Euro.