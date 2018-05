Es ist eines der beliebtesten Märchen weltweit: Alice im Wunderland. Noch 150 Jahre nach seinem Erscheinen zählt das Kinderbuch des britischen Schriftstellers Lewis Carroll zu den Klassikern der Weltliteratur. Die Geschichte des verträumten Mädchens, das in eine Höhle stürzt und sich in einer sonderbaren Fantasiewelt wiederfindet, wurde massenhaft für Film und Bühne adaptiert.

So diente sie auch der Musikschule Thayatal als Vorlage für ihr Musiktheater im Pfarrstadl Ludweis vergangenen Sonntag. Unter der Leitung von Katharina Tschakert und Christoph Eber-hardt nahmen sieben Schauspieler, begleitet von einer Schülerkapelle, die Besucher mit auf eine Reise ins Wunderland. „Fast ein Jahr lang haben wir auf diese Aufführung hingearbeitet. Umso mehr freut es mich, dass wir das Ergebnis unserer harten Arbeit endlich zeigen dürfen“, erzählt Tschakert stolz.

"Wir sind hier alle verrückt"

Die Figur der Alice wurde abwechselnd von drei Mädchen gespielt: Marie-Louise Steiner, Flora-Sophie Rabl und Carmen Bock. Jede der drei fand gekonnt in die Rolle des Mädchens, das oft mit sich selbst redet und vom Königinnen-Dasein träumt: „Dann würde ich der Zeit befehlen, besser zu vergehen. Schneller, wenn ich in der Schule bin und langsamer, wenn ich mit den Kätzchen spiele!“ Valentina Auer blühte als Märzhase auf und sorgte vor allem bei Alices Begegnung mit der skurrilen Teegesellschaft für viele Lacher im Publikum. Den verrückten Hutmacher gab Maria Danzinger, sie gratulierte Alice zum „Nicht-Geburtstag“ mit „Gutliebe und Immerfreud“. Einen beeindruckenden Auftritt legte Angelika Piffl mit ihrem blutroten Kostüm als erbarmungslose Herzkönigin hin. Sie wurde vor allem für Befehle wie „Ab mit dem Kopf“ gefürchtet. Flora-Sophie Rabl mimte zusätzlich die schwarze Königin, Melanie Bauer die weiße Königin am Schachbrett.

Durch Licht- und Schatteneffekte wurden zudem Charaktere wie die Blaue Raupe oder die Grinsekatze auf die Leinwand geholt. Letztere klärt Alice über die eigenartigen Bewohner im Wunderland auf: „Wir sind hier alle verrückt. Und wenn du es nicht auch wärst, dann wärst du nicht hier!“ Es war eine wirklich gelungene Vorstellung.