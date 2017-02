Einen Überschuss im ordentlichen Haushalt konnte die Gemeinde Ludweis-Aigen 2016 erzielen.

Der Rechnungsabschluss, der in der Gemeinderatssitzung vom 13. Februar behandelt wurde, wies Einnahmen von 1,434.884 Euro aus, denen Ausgaben von 1,262.021 Euro entgegenstanden. Somit blieb unterm Strich ein Überschuss von 172.863 Euro. Die Mehreinnahmen sind auf eine höhere Auszahlung von Mitteln für finanzschwache Gemeinden und einen aus dem Vorjahr übernommenen Überschuss zurückzuführen.

69.071 Euro wurden an den außerordentlichen Haushalt zugeführt. Der Rechnungsabschluss wies für 2016 Ausgaben in Höhe von 481.376 Euro aus, das teuerste Vorhaben war mit Abstand die Abwasserbeseitigungsanlage Kollmitzgraben, die mit 154.410 Euro zu Buche schlug. Für die Wasserversorgung in Kollmitz wurden 78.565 Euro ausgegeben, für den Straßen- und Wegebau 71.403 Euro.

Im Verlauf der Sitzung wurde außerdem beschlossen, die Ortsdurchfahrt von Pfaffenschlag neu zu machen. Ein Stück des bestehenden Kanals ist defekt und muss erneuert werden, wie bei einer Befahrung des Kanals festgestellt wurde. Zur Entlastung wird ein zweiter Strang eingezogen. Baubeginn ist im Frühjahr.