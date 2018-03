Situation im Gemeinderat eskaliert: Sechs VP-Rücktritte.

Elf von 15 Gemeinderäten hält die ÖVP in Ludweis-Aigen. Eine klare Sache, könnte man meinen. Seit der Vorwoche ist das nicht mehr so. Da wurde Bürgermeister Helmut Schuecker nämlich mit den Rücktritten von sechs ÖVP-Gemeinderäten konfrontiert, darunter Vizebürgermeister Alfred Fasching, der geschäftsführende Gemeinderat Johann Gföller und der ÖVP-Gemeindeparteiobmann Erich Hartl!

In der Printausgabe der Waidhofner NÖN am Mittwoch erfahrt ihr, was die zurückgetretenen Gemeinderäte sagen, was die Meinung des Bürgermeisters ist und wie dieser weiter vorgehen wird.