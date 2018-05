Nach den politischen Turbulenzen in den vergangenen Wochen und Monaten präsentierte sich die Gemeinde am Samstag und Sonntag von ihrer wirtschaftlich besten Seite. Zum 8. Mal wurde im Pfarrstadel und im Freigelände eine Wirtschaftsmesse abgehalten. Insgesamt zeigten 16 Aussteller ihre Produkte.

Bei der Eröffnung der Ausstellung und dem anschließenden Rundgang moderierte Fritz Kadernoschka. Er erinnerte daran, dass man bei der ersten Messe durchaus „das Rad neu erfinden musste“, nun aber auf ein eingespieltes Team setzen könne, das Kernteam sei von Anfang an dabei, jeder habe seinen Aufgabenbereich.

Kadernoschka sprach kurz auch die „tektonischen Verschiebungen“ an, die sich in der Gemeinde in den letzten Wochen ergeben hatten und hob vor allem auch hervor, dass Ludweis mit einem Quadratmeterpreis von vier Euro die billigsten Bauplätze der Region biete und die erste Gemeinde mit flächendeckendem Breitbandausbau im Bezirk Waidhofen sei.

Hauptorganisator Andreas Spann bedankte sich bei allen Teilnehmern und verwies auch auf das Rahmenprogramm, das stark im Zeichen der, im August in der Nachbargemeinde Groß Siegharts stattfindenden, Ballonfahr-WM stand.

Die Ehrengäste und Aussteller der Wirtschaftsmesse Ludweis vor dem Stand der Firma Paar im Freigelände. | Hannes Ramharter

„Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut“ stellte Bezirkshauptmann-Stellvertreter Josef Schnabl an den Beginn seiner Ausführungen. Er erinnerte daran, dass die Auswirkungen der Finanzkrise des Jahres 2008 sich zu einer Wirtschaftskrise entwickelt hätten, die auch in der Realwirtschaft spürbar war. „Nicht Spekulation weist die Zukunft, sondern ehrliche Arbeit“, sei das Resultat dieser Krise. Schnabl freute sich, dass 16 Unternehmen bei der Wirtschaftsmesse in Ludweis dabei waren, darunter neun aus der Gemeinde selbst.

Wirtschaftskammerobmann Reinhart Blumberger unterstrich die Herzlichkeit, die in Ludweis und bei den Aussteller-Betrieben vorherrsche. Der Blick nach vorne sei besonders wichtig, hob er hervor.

Bundesratabgeordneter Eduard Köck bezeichnete die Wirtschaftsmesse in Ludweis als „tolle Veranstaltung“ Die gesamte Region müsse mit den Dingen werben, die es eben hier gibt: Billige Bauplätze, günstige Mieten, Sicherheit, Breitband, eine tolle Kulturszene und die wunderbare Natur. „Diese Ausstellung ist ein guter Schritt dazu!“ schloss Köck.

Politik müsse Rahmenbedingungen setzen

Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais hob hervor, dass die teilnehmenden Betriebe und deren Mitarbeiter regional stark verwurzelt seien. Politik müsse Rahmenbedingungen auch für die Wirtschaft setzen, auf Bundesebene sei derzeit sehr viel in Bewegung, aber auch im Land werde, nicht zuletzt durch die Arbeit von Landesrat Ludwig Schleritzko, die Verkehrsinfrastruktur tatsächlich verbessert werden. Die Nationalratsabgeordnete betonte auch, dass die heimischen Betriebe bessere Qualität und besseres Service als so manche Firmen des Internets bieten.

Anschließend lud die Nationalratsabgeordnete jedes Kind der Volksschule Aigen auf ein Eis ein.

Bürgermeister Hermann Wistrcil ging dann nochmals auf die politischen Turbulenzen ein, die die Gemeinde in den letzten Monaten erschüttert hatten. Er dankte allen Gemeinderäten, allen die im Gemeinderat verblieben sind und allen, „die geholfen haben, klar Schiff zu machen“.

Er zeigte sich überzeugt, dass Ludweis-Aigen nun wieder in bessere Zeiten blicken könne. Er erwähnte auch, dass der neue Vizebürgermeister Werner Kronsteiner erst vor wenigen Tagen in Rom gewesen sei und dort den päpstlichen Segen erhalten habe.