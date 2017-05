Ein 16-jähriger Moped-Mitfahrer ist Dienstagabend bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw auf der so genannten "Bittnerkreuzung" entlang der B36 in Waidhofen an der Thaya tödlich verunglückt.

Auf der "Bittnerkreuzung" in Jasnitz kam es am Dienstagabend gegen 20 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Moped und einem Pkw. Dabei wurde der 16-jährige Mitfahrer des Mopeds so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzung erlag.

Der Mopedlenker (15) wurde vom Roten Kreuz Waidhofen/Thaya mit Verletzungen ins Krankenhaus abtransportiert. Der PKW-Lenker wurde leicht verletzt, zwei weitere Insassen blieben unverletzt.