Jüdischen Familien im Waldviertel und ihrem Schicksal ist die neue Sonderausstellung im „Ersten österreichischen Museum für Alltagsgeschichte“ in Neupölla gewidmet, die am 1. Mai vor einem hochkarätig besetzten Publikum von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka eröffnet wurde.

Geplant und umgesetzt wurde die Ausstellung von Museumsleiter Friedrich Polleroß. „Er hat mit seinem ganzen Wissen und seiner akribischen Art wieder eine Ausstellung mit regionalem Bezug geschaffen“, dankte ihm Bürgermeister Günther Kröpfl, der auch die Begrüßung der zahlreichen Gäste vornahm.

„Wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen, wir können uns aber der Geschichte des Landes mit offenen Augen stellen“Hanna Lessing

Zielsetzung des 1997 eröffneten Museum sei es immer gewesen, eine moderne Form der Heimatgeschichte darzustellen, „das heißt, auch die Schattenseiten nicht auszulassen“, erklärte Polleroß. Zwei Gründe habe es für diese Ausstellung gegeben: Die Umstände jüdischer Familien in Pölla (elf von 110 Häusern waren von den Schatten des Nationalsozialismus betroffen), aber auch der spürbare Antisemitismus in der Gemeinde. In beiden Bereichen sei die Dokumentation darüber außerordentlich gut erhalten.

Die Ausstellung gliedert sich in drei Teile: Dokumente und Fotoreproduktionen, drei Filmstationen mit historischem Filmmaterial sowie Interviews mit Zeitzeugen und nicht zuletzt ein 700 Seiten und 600 Abbildungen umfassendes Buch von Friedrich Polleroß zum Nachlesen.

„Wir können das Rad nicht mehr zurückdrehen, wir können uns aber der Geschichte des Landes mit offenen Augen stellen“, meinte Hanna Lessing, Generalsekretärin des Nationalfonds, der diese Ausstellung unterstützt hat. „Heute haben wir die Chance, dass die Vergangenheit die Menschen nicht mehr trennt, sondern verbindet – wenn wir es wollen.“

Tom Biegler, Urenkel von Simon Biegler aus Pölla, war mit seiner Gattin 16.000 km aus Australien zur Eröffnung dieser Ausstellung angereist, dank derer er die Geschichte eines Zweiges seiner Familie kennenlernen durfte. Er sprach von einem „miracle“, einem Wunder, in Pölla zu sein. „Es ist eine wundervolle, berührende Erfahrung hier zu sein!“ Polleroß überreichte ihm als besonderes Geschenk einen Familienstammbaum aus dem Jahre 1907, der auch in der Ausstellung zu sehen ist.

Sonderausstellung läuft bis 30. September

„Diese Ausstellung zeigt deutlich, dass auch unser Waldviertel ein Mikrokosmos der Weltgeschichte ist“, meinte Vizekanzler a. D. Wolfgang Brandstetter, der das Museum in Neupölla als „eine der besten Schulen des Landes“ in Sachen Geschichte bezeichnete.

Es seit absolut notwendig, sich der Geschichte zu stellen, betonte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka in seiner Eröffnungsrede. „Es geht nicht um Schuld, es geht um die Verantwortung, was tun wir heute, was ist heute unsere Aufgabe, was wollen wir heute unseren Kindern und Kindeskindern weitergeben!“

Musikalisch umrahmt wurde der Festakt von einem Ensemble des Musikvereins Pölla. Die Sonderausstellung läuft bis 30. September.