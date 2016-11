Von Zeiten, in denen den Menschen mangels moderner Medizin bei Seuchen lediglich die Hoffnung auf Gottes Hilfe blieb, berichtete Franz Fischer beim Museumsstammtisch am vergangenen Mittwoch im Gasthaus Jöch.

Fischer hatte sich diesmal dem Thema „Pest und andere Notzeiten“ gewidmet. Vom Mittelalter bis ins 17. Jahrhundert suchte der „Schwarze Tod“ mehrmals die Stadt Waidhofen heim. Jahrhundertelang hielten sich diffuse Erinnerungen und Sagen rund um die Pest in Waidhofen. So soll etwa die Böhmgasse einmal bis auf eine Person ausgestorben gewesen sein. Auch berichtete man über Pestgruben am Weg nach Ulrichschlag. „Eine Sage schildert, dass ein weißes Vöglein am Dach der Kirche erschienen war, das rief ‚Iss viel Kranabitt und Bibernell, dann stirbst du nit so schnell‘. Nachdem die Bewohner diesen Rat befolgten, soll die Seuche erloschen sein“, erzählte Fischer.

Pestepidemie im Jahr 1613

Erwähnenswert ist die Pest epidemie im Jahr 1349, da in dieser Zeit wahrscheinlich das Bürgerspital zur Unterbringung der Kranken errichtet wurde. Auch von der europaweiten Pestepidemie im Jahr 1613 war Waidhofen betroffen.

Mit dem Dreißigjährigen Krieg brach eine schwere Zeit für die Stadt an. Waidhofen wurde zwar nie eingenommen, litt aber unter den Einquartierungen der kaiserlichen Heeresteile. „Nicht nur, dass die Soldaten immer wieder Schäden anrichteten, durch die Unterbringung auf engem Raum konnten sich Krankheiten rasch ausbreiten“, führte Fischer aus. Feuersbrünste waren aufgrund der damaligen Bauweise der Häuser mit Schindeldächern ebenfalls eine stets drohende Gefahr. Am 9. September 1681 brannte die Böhmgasse nieder, 1789 ein Teil der Vorstadt samt Bürgerspitalkirche. Im Mai 1802 schlug ein Blitz in den Turm der Pfarrkirche ein. „Ein Taglöhner, der bei den Löschversuchen half, wurde von einer herabstürzenden Eisenstange erschlagen“, wusste Fischer zu berichten.

Die Stadt wurde auch ein Raub der Flammen

Die größte Brandkatastrophe ereignete sich aber am 7. August 1873. In den Stallungen des Gasthauses „Zum Goldenen Löwen“ brach Feuer aus und griff auf das Wohngebäude über, auf dessen Dachboden große Mengen Schmalz gelagert waren. „Man versuchte, mit Wasser zu löschen, aber durch den Wasserstrahl flogen brennende Schmalzkugeln in alle Richtungen davon. Der Wind trug diese in die Stadt und setzte die Schindeldächer in Brand“, schilderte Fischer den Beginn des großen Stadtbrandes, der den Großteil Waidhofens zerstörte.

Da der Schaden nur zu einem Fünftel durch Versicherungen gedeckt war, wurden Sammelaufrufe und Hilfsaktionen gestartet. „Dann konnte der Wiederaufbau beginnen. Noch vor dem Winter waren fast alle Häuser wieder unter Dach, aber das Stadtbild hatte sich komplett geändert. Die Giebelhäuser mit ihren Wandmalereien waren verschwunden. Der Wiederaufbau machte Waidhofen dafür aber zu einer damals modernen Stadt“, schloss Fischer.