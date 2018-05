Für Aufruhr sorgt in der Stadtgemeinde eine Aussage des ehemaligen ÖVP-Kulturstadtrates Johann Kargl in der letzten Gemeinderatssitzung, in der er die Lagerbestände des Stadtmuseums, die im Bauhof untergebracht sind, als „Gerümpel“ bezeichnet hatte. Geräumt werden muss das Lager des Museumsvereins im Bauhof deshalb, weil der Bauhof umorganisiert und umgestaltet wird.

Auf wenig Verständnis stößt Kargl dabei bei Museums-Obmann Erwin Weisgram, der nun dafür die Verantwortung trägt, das Lager bis Ende Mai zu räumen. „Ich wurde Ende Februar darüber informiert, dass wir das Lager räumen müssen, wir standen vor einer praktisch unlösbaren Aufgabe“, gibt Weisgram zu bedenken, dass es sich großteils um Spenden von Waidhofner Gewerbebetrieben handle, die dem Museum zur Verfügung gestellt wurden und nun Eigentum des Museumsvereins sind.

„Ich persönlich habe eigentlich keine Berechtigung, diese Gegenstände zu verschenken, es ist aber im Moment die einzige Möglichkeit, diese vor der Mülldeponie zu bewahren.“

„Ich habe eigentlich keine Berechtigung, diese Gegenstände zu verschenken, es ist aber im Moment die einzige Möglichkeit, diese vor der Mülldeponie zu bewahren.“ Erwin Weisgram, Obmann des Museumsvereins Waidhofen

Zusammengetragen wurden viele der Gegenstände bereits in den letzten 20 bis 30 Jahren, wobei sich vor allem die Sparkasse Waidhofen und der im Museum stark engagierte Sparkassendirektor Eduard Führer besonders engagiert hatten.

Nun gehen zahlreiche Gegenstände „auf Wanderschaft“, das heißt, sie kommen zu anderen Museen bzw. Sammlungen. Teile gehen an die Schuhwerkstatt in Schrems, Teile an die Weberei Wirtex in Frühwärts, wo jeweils ein Museum damit gestaltet und bestückt werden soll. Auch das Technische Museum in Wien hat bereits einige Exponate abgeholt.

Mit der Druckerei Berger in Horn ist Weisgram derzeit noch in Verhandlung. „Ich kann verstehen, dass der Bauhof Platz für eine Werkstatt braucht, nur, wenn eine Stadt auf ihre Vergangenheit vergisst, dann hat sie auch keine Zukunft“, ist Weisgram auch durch die Tatsache, dass einige Teile des Museums renoviert wurden und ein Container für die Zwischenlagerung zur Verfügung gestellt werden soll, nicht zu besänftigen.

Webereimuseum Leidtragender?

Als einen der Leidtragenden der Räumung sieht er Heinrich Hetzer, der mit großem Engagement die Einrichtung eines Webereimuseums vorangetrieben hat und nun auf die Lagermöglichkeit für seine Exponate bzw. Ersatzteile verzichten muss.

Auch durchaus interessante „Hochräder“, die vor wenigen Jahren sogar noch für Vorführungen genutzt werden konnten, zählen zum sogenannten „Gerümpel“. Wohin diese kommen sollen, kann Weisgram jedenfalls noch nicht sagen.

„Ich werde das Amt des Obmannes nur bis zur Generalversammlung des Museumsvereins im kommenden Herbst zurücklegen! Die Vorgehensweise und die erforderlichen Entscheidungen, die derzeit zu treffen sind, wie etwa unser Lager zu ‚verscherbeln’ gehen weit über meine Befugnisse und über meine Vorstellungen hinaus.“

Erbost ist auch Heinrich Hetzer, Leiter des Webereimuseums Waidhofen, das von der Räumungsaktion des Bauhofs ebenfalls betroffen ist. „Wir haben schon Maschinen aus 1880 weggeschmissen“, erzählt er und gibt an, dass er bei der Räumung nun schon fünf Tonnen Maschinen wegschmeißen habe müssen. „Leider ist ein Bekenntnis der Gemeinde zum Webereimuseum und damit zur eigenen Geschichte nicht vorhanden“, bedauert Hetzer. Erst beim Entsorgen habe er seitens der Stadtgemeinde Waidhofen Unterstützung erhalten.

"Wertvolle Archivbestände seien in Gefahr"

Hetzer räumt zwar ein, dass eine Depot-Entrümpelung von Zeit zu Zeit durchaus wichtig und gut sei. Hier müsse man aber nun Maschinen wegschmeißen, die zum Beispiel 1873 bei der Weltausstellung in Wien waren, auch eine unwiederbringliche Jacquard-Maschine ist vorhanden, von der Hetzer noch nicht weiß, wohin er sie geben soll. Auch wertvolle Archivbestände seien in Gefahr.

Das Technische Museum in Wien hat zwar ebenfalls eine Maschine übernommen (einen Posamentier-Webstuhl), Textil ist dort aber eher ein Randbereich, sodass nicht mehr Gegenstände übernommen werden.

Hetzer weiß auch, dass alte Kästen der Sparkasse und alte Geschäftsbücher der Sparkasse nun weggeworfen werden könnten, auch der Nachlass von Moritz Schadek ist für ihn in Gefahr. Welche persönliche Konsequenzen er ziehen möchte, will Hetzer noch nicht verraten.