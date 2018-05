Für Laura Ozlberger ist Singen wie Therapie. Ein Weg, um das Erlebte zu verarbeiten. Einige ihrer Erfahrungen hat sie in dem Song „Plan B“ verpackt, von dem nun eine Single produziert wurde.

„Plan B“ kann auf „iTunes“ und „Spotify“ gekauft werden, eine CD soll im Sommer erscheinen. Dass es dazu gekommen ist, verdankt die 19-jährige Studentin der Rechtswissenschaften einem Zufall. „Mein Vater hat sich in einem überfüllten Café in Wien zu jemandem an den Tisch gesetzt. Wie sich dann herausstellte, war das Musikproduzent Claudius Vlasak.

Er hat gemeint, er kann sich meine Aufnahmen gerne mal anhören und fand sie tatsächlich ziemlich gut. Dann ist der Stein ins Rollen gekommen“, erzählt Ozlberger von der Entstehungsgeschichte. Fast zwei Jahre hatte sie auf diesen Meilenstein hingearbeitet. Sie selbst habe „anfangs nicht geglaubt, dass das wirklich klappt.“

Musikbegeistert seit der Volksschule

Ihre musikalische Laufbahn begann bereits in der Volksschule, wo sie Gitarrenunterricht nahm. Nach dem Umzug von Wien ins Waldviertel folgte auch ein Schulwechsel ins Gymnasium Waidhofen. Im Alter von 15 Jahren wirkte sie für drei Jahre als Leadsängerin im Popensemble der Musikschule mit, wo sie ihre Leidenschaft für Gesang entdeckte. Aus diesem Ensemble entstand gemeinsam mit Natalie Schwarz und Jakob Müssauer die Band „Lanaja“. Schwarz und Müssauer übernahmen außerdem die Backing Vocals zu „Plan B“.

Vorbereitungen für Album beginnen

Noch diesen Monat beginnen die Vorbereitungen für das Album „Doch kein Liebeslied“. Die Songs sind allesamt dem deutschen Pop zuzuordnen, als Zielgruppe gelten vor allem Jugendliche im Alter von acht bis 25 Jahren. Eine kleine Fangemeinde konnte sich Ozlberger bereits aufbauen: „Die kleinen Mädels aus meiner Jungschar lieben meine Songs. Ich bekomme Videos von ihnen, in denen sie diese Songs nachsingen. Das ist so süß.“

Konzerte stehen in Zukunft ebenfalls auf dem Programm, wie beim „Warming Up Day“ im Juni. Öffentliche Auftritte wie dieser sollen vor allem dazu dienen, den Bekanntheitsgrad zu steigern. Damit soll sich der Traum von einer großen Musikerkarriere möglichst bald erfüllen. „Natürlich werde ich mein Studium beenden. Aber vorerst konzentriere ich mich voll und ganz auf meine Musik, damit ich später hauptberuflich davon leben kann. Jus ist dann quasi mein persönlicher Plan B.“