Ob realistisch oder abstrakt, naturalistisch oder minimalistisch, die am Samstag eröffnete Ausstellung „Korrespondenzen - Ordnungen“ im Kunstraum Lindenhof umfasst Werke, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Die in kontrastierenden Stilen gemalten Bilder lassen den Besucher vermuten, sie wären von verschiedenen Meistern unterschiedlicher Epochen geschaffen worden. Tatsächlich stammen jedoch alle Werke aus der Hand eines einzigen Künstlers, des Malers Norbert Fleischmann.

Norbert Fleischmann zeigt derzeit seine Werke in der Ausstellung „Korrespondenzen - Ordnungen“ im Kunstraum Lindenhof. | NOEN, Monika Freisel

Fleischmann, 1951 geboren, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst und bei Rudolf Hausner an der Akademie der bildenden Künste, er lebt und arbeitet in Langenlois, wo er mit seiner Frau Christine Lackner den „kunstraumlangenlois“ betreibt.

In der Eröffnungsrede zur Vernissage wies Peter Zawrel, Geschäftsführer des Künstlerhauses Wien, darauf hin, dass sich in der Malerei Fleischmanns „die letzten 150 Jahre der Kunstgeschichte wiederfinden. Sein Werk hat keinen Anfang und kein Ende, so scheint es. Er ist ein Großer der Romantik.“

Zurückhaltende Farbe verbindendes Element

Die zurückhaltende Farbgebung in den Bildern des Künstlers stellt ein verbindendes Element aller Werke dar. Im Bild „azurit“ wird das zarte Blau des Himmels zwischen weißen Wolken sichtbar, blassrosa Tulpen setzen in „beside or between“einen Kontrapunkt zur Nüchternheit des schwarzen Schreibtisches und der weißen Wand. Schwarz, Weiß, Grau und sparsames Gold sind die dominanten Farben, sowohl in den naturalistischen Darstellungen wie „Weiße Rosen“ oder „approach“, als auch in den ab

strakten Bildern wie „anacquato“ oder dem geometrischen Gebilde „reason“.

Das Portrait Leopold Blooms, des Protagonisten in James Joyces Roman „Ulysses“, schuf Fleischmann in fotorealistischer Manier. Der individuellen Interpretation des Betrachters überlassen wird in „expand II“ das Wort „ich“ in goldener Schrift auf schwarzem, spiegelndem Grund. Ein Teil des Diptychons „look at“ gibt einen düsteren Blick auf die Augen des Affen Rotpeter in Franz Kafkas Erzählung „Ein Bericht für eine Akademie“ frei, der andere Teil hält dem Betrachter einen Spiegel vor.

Die Werke des Künstlers sind noch bis 6. November von Mittwoch bis Sonntag in der Zeit von 13 bis 18 Uhr zu sehen.