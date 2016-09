Nicht nur LAbg. Erich Königsberger (FPÖ) hat am Donnerstag seinen Führerschein vorübergehend abgeben müssen. Alkohol am Steuer kostete auch einen ÖVP-Politiker aus Niederösterreich die Lenkerberechtigung: Eduard Köck ist Mandatar im Bundesrat und Bürgermeister in Thaya (Bezirk Waidhofen a.d. Thaya).

Das Verhalten sei "zutiefst bedauerlich" und "ein schwerer Fehler seinerseits", reagierte ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner. Köck werde dafür "persönlich geradestehen" müssen.