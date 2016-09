Werke alter Meister aus dem 16. bis 19. Jahrhundert spielte Dominicus Franz Hofer, Praemonstratenser-Chorherr des Stiftes Geras, am Sonntagabend auf der Casparides-Orgel der Pfarrkirche. Herr Dominicus studierte unter anderem Orgel- und Kirchenmusik an der Musikhochschule Wien und Musikwissenschaft an der Uni Wien. Er feierte in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag.

Mit Präludium und Fuge in B-Dur von Carl Czerny, dessen Etüden der „Schule der Geläufigkeit“ unter Klavierschülern bekannt und berüchtigt sind, eröffnete Herr Dominicus das Konzert. Das Choralvorspiel „Schmücke dich, o liebe Seele“ von Georg Andreas Sorge ertönte im ruhigen, fast lieblichen Piano und zeugte von großer Verehrung und Dankbarkeit gegenüber Gott. Besonders beeindruckend erklang die Partita in C-Dur von Jan Krtitel Kúchar, die das Fugato-Thema des Oster-Halleluja aufnahm und in jubilierende Euphorie übersetzte, leichtfüßig und wie von jeglicher Last befreit gespielt. Besondere Aufmerksamkeit der Konzertbesucher forderte das Stück „Echo-Komposition“ von Samuel Scheidt, in dem auf jeden gespielten Ton, auf jede kurze Tonfolge eine echoartige Resonanz folgte, in gedämpfter Dynamik und leicht veränderter Tonhöhe. Mit Heinrich Scheidemanns „Christ lag in Todesbanden“ vermittelte Herr Dominicus den überwältigenden Schmerz, die Trauer und Klagen über die Leiden Christi, später übergehend in flehentliches Bitten, stillen Kummer und schließlich in suchendes Staunen. Dietrich Buxtehudes Präludium in g-moll begann mit mächtigen, fast bedrohlichen Passagen, die wenig später von klaren, strahlenden, kraftvollen Klängen abgelöst wurden.

Organisiert wurde das Orgelkonzert von David Steinkogler, der auch die verbindenden Worte und Erläuterungen zwischen den Stücken sprach.